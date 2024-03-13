В Абхазии заработал детский телеканал

В Абхазии заработал новый детский телевизионный канал "Аԥсуа мульт", который для самых маленьких телезрителей создала компания "А-Мобайл": пока канал работает в сетке вещания интернет-телевидения, а все передачи на нем, а это большей частью мультфильмы, идут на государственном языке.
"Мы уже давно думали, что нужно что-то делать на абхазском языке, начали переводить мультики недавно, загружать в онлайн-кинотеатры. Но это было неудобно, абонентам нужно было каждый раз их искать. Мы подумали, что было бы хорошо собрать их в одном месте и сделать канал, который уже доступен у всех наших партнеров-провайдеров"
- руководитель отдела канала по связям с общественностью Астанда Чкадуа
Канал уже заработал у большинства провайдеров интернет-телевидения в республике, а доступен он круглые сутки: интересно и то, что в его сетке вещания не только ленты абхазских мультипликаторов, а и дублированные иностранные ленты, уже ставшие классикой мультипликуации, передает Sputnik Абхазия.
Дублирует иностранную анимацию сама компания-создатель телеканала – она переозвучивает и те ленты, которые уже шли на экранах на абхазском языке, добавила Чкадуа.