В Абхазии заработал детский телеканал

В Абхазии заработал телеканал для самых маленьких – пока он вещает в сетке IP телевидения на государственном языке и показывает большей частью мультфильмы, в числе которых – и местные, и переведенные иностранные мультики.

В Абхазии заработал новый детский телевизионный канал "Аԥсуа мульт", который для самых маленьких телезрителей создала компания "А-Мобайл": пока канал работает в сетке вещания интернет-телевидения, а все передачи на нем, а это большей частью мультфильмы, идут на государственном языке.

"Мы уже давно думали, что нужно что-то делать на абхазском языке, начали переводить мультики недавно, загружать в онлайн-кинотеатры. Но это было неудобно, абонентам нужно было каждый раз их искать. Мы подумали, что было бы хорошо собрать их в одном месте и сделать канал, который уже доступен у всех наших партнеров-провайдеров"

- руководитель отдела канала по связям с общественностью Астанда Чкадуа

Канал уже заработал у большинства провайдеров интернет-телевидения в республике, а доступен он круглые сутки: интересно и то, что в его сетке вещания не только ленты абхазских мультипликаторов, а и дублированные иностранные ленты, уже ставшие классикой мультипликуации, передает Sputnik Абхазия.

Дублирует иностранную анимацию сама компания-создатель телеканала – она переозвучивает и те ленты, которые уже шли на экранах на абхазском языке, добавила Чкадуа.