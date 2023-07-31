Опубликовано: 11:30, 31 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Потоп в Абхазии, случившийся 9 июля повредил более 1200 домов, свыше 20 семей остались без крыши над головой. Власти подсчитывают нанесенный ущерб и обещают выплаты в ближайшие дни.

Свыше 1200 домов в Абхазии пострадали из-за разгула стихии в начале июля.

Напомним, в ночь на 9 июля в республике в результате мощных ливней и ветра были повреждены железнодорожные пути, под воду ушли дороги, дома жителей были затоплены и повреждены, повалены десятки деревьев, произошли проблемы с водой и электричеством. Несколько дней ушло на возвращение к нормальной жизни, полное восстановление железной дороги еще впереди. На подсчет нанесенного непогодой ущерба ушло время. Сегодня данные огласили. Наибольший удар штормовая погода нанесла Гагрскому району.

В самой Гагре потоп нанес ущерб 125 двору, жители одного из домов со дня потопа живут на съемной квартире, их жилище сейчас непригодно. Также жить стало невозможно в двух домах села Лдзаа, там пострадали 300 домовладений. В Псахаре вода зашла в 122 дома, в результате непригодными стали 15 домов. В Алахадзы ущерб нанесен 111 домам, в поселке Бзыбь - 84 дома пострадали, один стал непригодным.

Пострадавшие в ближайшее время начнут получать помощь, сообщил сегодня на совещании провел глава Гагрского района Юрий Хагуш.

Сейчас в Абхазии установилась жаркая погода, ливней в ближайшее время не прогнозируется.