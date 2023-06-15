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В Абхазии открылся новый спа-отель "Черноморская жемчужина" на берегу моря

В Абхазии открылся новый спа-отель &quot;Черноморская жемчужина&quot; на берегу моря
В Абхазии сегодня начал работать крупный отель "Черноморская жемчужина". Это уникальный объект для Абхазии, на открытие приехал президент республики.

В абхазском городе Очамчира сегодня состоялось открытие курортно-оздоровительного комплекса "Черноморская жемчужина". Ранее отель на берегу моря планировалось открыть в начале июля.

Открытия этого 16-этажного комплекса в Абхазии ждали многие годы - его начали строить еще в советское время. Участие в торжественном открытии принял президент республики Аслан Бжания. Он подчеркнул, что в Абхазии нет аналогов спа-отелю "Черноморская жемчужина" и выразил надежду, что он привлечет больше туристов в восточную Абхазию. Сегодня гости республики предпочитают отдыхать в Гагре и Пицунде, немногие отправляются в путешествие за Сухум.

Новый отель является гостинично-оздоровительным комплексом на 700 постояльцев. Стоимость ночи в отеле начинается от 3,8 тыс рублей.

"Любой гражданин, желающий отдохнуть здесь, может себе это позволить. Главная изюминка нашего центра – оздоровительный центр, который включает в себя большую бальнеологическую базу с термальным бассейном, с возможностью прохождения процедур различного характера, гидромассажные и грязевые ванны"

– коммерческий директор отеля Юлия Кулиева

В будущем спектр спа- и оздоровительных услуг в отеле будет расширен. Также запланировано строительство двух бассейнов на территории.

Всего в "Черноморской жемчужине" свыше 270 номеров, есть возможность размещения эконом-класса и люкс.

Первый этаж 16-этажного отеля занимает оздоровительный центр, он включает:

  • кабинет врача,
  • косметологический кабинет,
  • спелео-аэроионотерапию,
  • физиотерапию,
  • кабинет массажа.

Второй этаж здания отведен под столовую и ресторан. Остальные 14 этажей оборудованы гостевыми номерами.

В Абхазии в июле откроется 16-этажный спа-отель

В Абхазии в июле откроется 16-этажный спа-отель

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