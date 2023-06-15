Опубликовано: 19:20, 15 июн 2023 (UTC+3 MSK)

В Абхазии сегодня начал работать крупный отель "Черноморская жемчужина". Это уникальный объект для Абхазии, на открытие приехал президент республики.

В абхазском городе Очамчира сегодня состоялось открытие курортно-оздоровительного комплекса "Черноморская жемчужина". Ранее отель на берегу моря планировалось открыть в начале июля.

Открытия этого 16-этажного комплекса в Абхазии ждали многие годы - его начали строить еще в советское время. Участие в торжественном открытии принял президент республики Аслан Бжания. Он подчеркнул, что в Абхазии нет аналогов спа-отелю "Черноморская жемчужина" и выразил надежду, что он привлечет больше туристов в восточную Абхазию. Сегодня гости республики предпочитают отдыхать в Гагре и Пицунде, немногие отправляются в путешествие за Сухум.

Новый отель является гостинично-оздоровительным комплексом на 700 постояльцев. Стоимость ночи в отеле начинается от 3,8 тыс рублей.

"Любой гражданин, желающий отдохнуть здесь, может себе это позволить. Главная изюминка нашего центра – оздоровительный центр, который включает в себя большую бальнеологическую базу с термальным бассейном, с возможностью прохождения процедур различного характера, гидромассажные и грязевые ванны"

– коммерческий директор отеля Юлия Кулиева

В будущем спектр спа- и оздоровительных услуг в отеле будет расширен. Также запланировано строительство двух бассейнов на территории.

Всего в "Черноморской жемчужине" свыше 270 номеров, есть возможность размещения эконом-класса и люкс.

Первый этаж 16-этажного отеля занимает оздоровительный центр, он включает:

кабинет врача,

косметологический кабинет,

спелео-аэроионотерапию,

физиотерапию,

кабинет массажа.

Второй этаж здания отведен под столовую и ресторан. Остальные 14 этажей оборудованы гостевыми номерами.