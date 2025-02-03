Вестник Кавказа

В Абхазии нашли тело пропавшего россиянина

Озеро Рица
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Абхазии обнаружили тело российского туриста, который более недели назад пропал в Рицинском заповеднике. Останки найдены в ущелье.

В Абхазии нашли погибшим пропавшего ранее гражданина России.

Житель Тюмени 38-летний Алексей Берестенев пропал в районе озера Рица 31 января. Абхазские спасатели несколько дней вели поиски россиянина. Сегодня стало известно, что тело пропавшего найдено в Рицинском ущелье, предположительно, мужчина сорвался с обрыва. Это произошло на 35-м км дороги по направлению к озеру Рица. Спасатели поднимают тело Берестенева из каньона, информирует МЧС Абхазии.

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