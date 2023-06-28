В Абхазии будут реже останавливать машины с российскими номерами

Опубликовано: 12:00, 28 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Поборов с туристов, приезжающих в Абхазию на машине из России, быть не должно, наказал глава МВД республики. Автомобили с российскими госномерами будут останавливать только в случае нарушений.

В Абхазию на своей машине отправляются многие российские туристы, их отдых не должен омрачаться бесконечными проверками документов и поборами на дорогах.

"Ради просто проверки документов останавливать автомобили туристов из России не нужно. Если есть нарушение, принимайте меры, но это должно быть обосновано. Чтобы не было никаких жалоб в мой адрес относительно того, что имеют место поборы и непонятные какие-то вещи"

– глава МВД Абхазии Роберт Киут

Свеженазначенный министр - пост он получил 13 июня этого года, а до того был председателем СГБ Абхазии, - будет лично контролировать исполнение этого поручения.