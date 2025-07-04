В Абхазии будет открыт оздоровительный комплекс "Литфонд"

В абхазской Пицунде на базе пансионата "Литфонд" откроется современный оздоровительный комплекс. "Литфонд" сегодня посетили Бадра Гунба и Сергей Кириенко.

Президент Абхазии Бадра Гунба и первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко посетили пансионат "Литфонд" в Пицунде.

Также пансионат посетили в составе делегаций глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба и первый замгендиректора "Концерна Росатом" Джумбер Ткебучав. Они обсудили модернизацию пансионата и развитие инфраструктуры объекта.

Отметим, что на базе пансионата строится современный оздоровительный комплекс. Восьмиэтажное здание сможет ежедневно принимать до 250 пациентов, объект будет оснащен аппаратом МРТ, термальными ваннами и другими оборудованием для проведения оздоровительных процедур. Принимать пациентов в нем будут врачи различных специальностей.

Медицинский центр строится при участии "Росатома" в рамках инвестиционной программы.