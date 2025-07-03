Правила въезда в Абхазию с детьми 2025: загранпаспорт и какие нужны документы

Лето 2025 в разгаре – россияне стремятся на отдых в Абхазию, в том числе с детьми. Расскажем о правилах въезда в Абхазию с ребенком, какие документы (загранпаспорт, свидетельство о рождении, доверенность и согласие на выезд) могут быть нужны для пересечения границы с Абхазией.

Абхазия еще в советское время была и остается до сих пор одним из самых популярных мест отдыха для россиян. Нередко "Страну души" выбирают для семейного отдыха, в том числе с детьми.

Потребуется ли загранпаспорт для пересечения границы с Абхазией детям, необходимо ли составлять доверенность, в случае если ребенок едет без родителей, и какие еще документы необходимы детям для путешествия в Абхазию?

Нужен ли загранпаспорт в Абхазию детям?

Абхазия ранее считалась одной из самых удобных в отношении документов стран: для поездки на отдых туда необходимы были внутренние российские документы – паспорт гражданина РФ (для совершеннолетних туристов и детей старше 14 лет) либо свидетельство о рождении для ребенка (для детей в возрасте до 14 лет).

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Однако 9 июля Госдума приняла в третьем окончательном чтении поправки в закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию, согласно которым несовершеннолетние граждане России в возрасте до 14 лет не смогут покидать страну по свидетельству о рождении. Вывезти ребенка до 14 лет за границу, в том числе в Абхазию, можно будет только по загранпаспорту.

Пока закон в силу не вступил – его должен одобрить Совет Федерации, а затем подписать президент. Новые правила начнут действовать спустя 180 дней после официальной публикации закона.

Хотя новый порядок вступит в силу только через примерно полгода, родителям настоятельно рекомендуют озаботиться получением загранпаспорта на ребенка уже сейчас. Хотя если ребенок выехал за границу до начала действия новых правил, то вернуться обратно он все-таки может по свидетельству о рождении.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какие документы нужны для въезда в Абхазию с детьми?

Дети до 14 лет

На сегодняшний день несовершеннолетние лица до 14 лет пересекают российско-абхазскую границу по свидетельству о рождении исключительно с обязательной отметкой о гражданстве. Ее можно проставить в документ в территориальных органах МВД.

Кроме того, уже сейчас можно перевезти ребенка до 14 лет через границу по загранпаспорту – в нем уже содержится информация о гражданстве ребенка.

Еще один вариант: ребенок может быть "вписан" в загранпаспорт одного из родителей – в этом случае потребуется также свидетельство о рождении со штампом о гражданстве РФ.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дети старше 14 лет

Несовершеннолетние лица старше 14 лет едут в Абхазию по таким же правилам, что и все взрослые: по внутреннему паспорту РФ или по загранпаспорту, – однако также необходимо свидетельство о рождении.

Вне зависимости от возраста ребенка – если у родителей/родителя с ребенком разные фамилии, то нужно иметь при себе дополнительные документы, подтверждающие родство.

Страховка

Для ребенка (да и взрослого) обязательно стоит оформить медицинскую страховку. Полисы ОМС России в Абхазии не действуют, поэтому при отсутствии страховки за лечение придется платить.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Нужно ли разрешение на въезд ребенка в Абхазию?

В случае, если ребенок едет на территорию Абхазии с одним из родителей, нотариально заверенное согласие второго родителя на выезд ребенка не нужно.

То же самое правило действует, если границу пересекает ребенок, чьи родители разведены.

Исключение составляет ситуация, если один из родителей подал заявление о несогласии на выезд из РФ своих детей. Такие вопросы может решить только суд.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ребенок едет в Абхазию с бабушкой – нужна ли доверенность?

Если несовершеннолетний едет на отдых в Абхазию без родителей – с кем-то из родственников (в том числе с бабушкой и дедушкой), друзей или знакомых, или, например, с тренером, то для пересечения границы будет необходимо согласие одного из родителей на выезд ребенка за границу, обязательно заверенное у нотариуса. В разрешении понадобится обязательно указать все данные о том, с кем едет ребенок, а также прописать точный срок пребывания его в Абхазии.

Обычно достаточно согласия одного из родителей, если второй родитель не подавал заявления о несогласии на выезд ребенка.