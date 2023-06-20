Узбекский лоукостер Centrum Air начинает полеты в Москву

Узбекская бюджетная авиакомпания Centrum Air сегодня запустила полетную программу в Москву из Ургенча.
Регулярные рейсы авиакомпании будут прилетать в столичный аэропорт Внуково, пока полеты будут выполняться раз в неделю, однако в последующем частоту полетов планируется увеличить. Цены на билеты стартуют от 9871 рубля в одну сторону с багажом, передает РИА Новости.
Также лайнеры авиакомпании уже завтра, 21 июня, по средам начинают летать из Термеза, а 25 июня в воздух поднимется лайнер из Бухары, он будет летать по воскресеньям.
Выполнять полеты будут воздушные суда компании Boeing 737-800 и Airbus A320 в компоновке полностью экономического класса.
Напомним, Centrum Air, первый частный бюджетный авиаперевозчик в Узбекистане, базируется в ташкентском аэропорту имени Ислама Каримова. Сейчас авиакомпания выполняет регулярные и чартерные рейсы по внутренним и зарубежным направлениям.