Узбекистан стал лидером по продаже золота

Первое место в мире по продаже драгметалла стал Узбекистан. В этом году республика продала 11 тонн золота.

Узбекистан признан лидером по продаже золота в мире. В этом году страна экспортировала 11 тонн золотого резерва. Об этом сообщили в некоммерческой организации ведущих мировых производителей золота World Gold Council.

Несмотря на масштабное количество экспорта золота, республика сократила его резервы до 339 тонн.

Отмечается, что в октябре объемы продаж металла из РУ составили более $1,2 млрд. Всего за девять месяцев этого года республика продала драгоценный металл на $6,8 млрд. Это в 2,3 раза больше по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Также организация отметила, что мировым лидером по приобретению золота стал Нацбанк Китай. Он импортировал 23 тонны драгметалла.

На втором месте Центральный банк Турции, который купил 19 тонн золота.

Закрывает тройку лидеров польский национальный банк. Он приобрел 3 тонны золота.