Узбекистан не получит саратовский мед

Пограничники задержали вывоз меда, который должен был отправиться в Узбекистан. Общий вес нелегальной партии продукта составил более 150 кг.

На пограничном пункте в Саратовской области задержана партия меда, который нелегальным путем направлялся в Узбекистан. Об этом рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям.

Как сообщили в ведомстве, мед не имел ветеринарного освидетельствования. Общий вес задержанной продукции пчеловодства превысил 150 кг.

Сообщается, что саратовские таможенники в течение года пресекли 31 нарушение порядка вывоза продукции без ветеринарной документации.

Отметим, что Саратовская область граничит с Казахстаном.