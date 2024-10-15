Вестник Кавказа

Узбекистан не получит саратовский мед

Узбекистан не получит саратовский мед
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пограничники задержали вывоз меда, который должен был отправиться в Узбекистан. Общий вес нелегальной партии продукта составил более 150 кг.

На пограничном пункте в Саратовской области задержана партия меда, который нелегальным путем направлялся в Узбекистан. Об этом рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям. 

Как сообщили в ведомстве, мед не имел ветеринарного освидетельствования. Общий вес задержанной продукции пчеловодства превысил 150 кг. 

Сообщается, что саратовские таможенники в течение года пресекли 31 нарушение порядка вывоза продукции без ветеринарной документации. 

Отметим, что Саратовская область граничит с Казахстаном.

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