Узбекистан и Казахстан свяжет новый туристический автобус

Новый туристические автобусный маршрут появится между Узбекистаном и Казахстаном. Он поможет увеличить турпоток в Ташкентскую область.
Власти Узбекистан и Казахстан приступили к обсуждению возможности запуска туристического автобуса между республиками.
Новый маршрут может связать Нурафшан в Узбекистане и Туркестанскую область Казахстана. Ожидается, что запуск автобуса позволит увеличить поток иностранных туристов в Ташкентскую область на 10 тыс человек.
Планируемый автобусный маршрут предполагается сделать регулярным, отметили власти Ташкентской области.