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Узбекистан и Казахстан свяжет новый туристический автобус

Узбекистан и Казахстан свяжет новый туристический автобус
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Новый туристические автобусный маршрут появится между Узбекистаном и Казахстаном. Он поможет увеличить турпоток в Ташкентскую область.

Власти Узбекистан и Казахстан приступили к обсуждению возможности запуска туристического автобуса между республиками.

Новый маршрут может связать Нурафшан в Узбекистане и Туркестанскую область Казахстана. Ожидается, что запуск автобуса позволит увеличить поток иностранных туристов в Ташкентскую область на 10 тыс человек.

Планируемый автобусный маршрут предполагается сделать регулярным, отметили власти Ташкентской области.

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