Узбекистан и Казахстан свяжет новый туристический автобус

Опубликовано: 23:16, 6 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Новый туристические автобусный маршрут появится между Узбекистаном и Казахстаном. Он поможет увеличить турпоток в Ташкентскую область.

Власти Узбекистан и Казахстан приступили к обсуждению возможности запуска туристического автобуса между республиками.

Новый маршрут может связать Нурафшан в Узбекистане и Туркестанскую область Казахстана. Ожидается, что запуск автобуса позволит увеличить поток иностранных туристов в Ташкентскую область на 10 тыс человек.

Планируемый автобусный маршрут предполагается сделать регулярным, отметили власти Ташкентской области.