Uzbekistan Airways дарит скидки для пожилых

Опубликовано: 12:39, 17 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Билеты на самолеты узбекистанских авиалиний можно будет приобрести со скидкой. В акции могут принять участие люди после 55 лет.

Uzbekistan Airways на своей официальной странице заявила о старте акции в честь месяца туризма, который будет проходить в ноябре. Отмечается, что акция касается возрастной категории людей.

С 1 по 30 ноября пожилая категория граждан сможет приобрести билеты со скидкой 25%.

Купить билеты с такой скидкой смогут мужчины, которым больше 60 лет и женщины после 55 лет. В сообщении подчеркивается, что скидка учитывается при выборе билетов экономкласса.

Авиаперевозчик напоминает, что купить билет можно при наличии паспорта или ID-карты. Чтобы участвовать в акции купить билет придется в официальных точках продажи или у агентов авиаперевозчика.