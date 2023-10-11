Узбекский лоукостер Silk Avia войдет в состав Uzbekistan Airways

Опубликовано: 15:53, 11 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: пресс-служба Uzbekistan Airports

Первый узбекский лоукостер – авиакомпания Silk Avia – в скором времени может стать подразделением национальной авиакомпании Узбекистана Uzbekistan Airways.

Региональную авиакомпанию Silk Avia, которая позиционировалась как первый отечественный лоукостер и своеобразная альтернатива скоростным поездам "Афросиаб", в ближайшее время могут передать под управление Uzbekistan Airways.

Уже есть проект постановления, предусматривающий такую передачу, после которой Uzbekistan Airways будет отвечать за все, в том числе и за выплаты процентов по кредитам, взятым для покупки самолетов ATR72-600. Вопрос о продаже авиакомпании не рассматривается, сообщает Podrobno.uz.

Всего за четыре месяца, с мая по август, Silk Avia перевезла порядка 42,5 тыс пассажиров, а 5 августа лайнер компании отправился в первый международный полет в Киргизию - в Иссык-Куль.

Сейчас авиапарк лоукостера составляют три турбовинтовых самолета ATR72-600 французского производства, которые вмещают до 78 пассажиров. Только три месяца назад, в июне, Silk Avia заключил соглашение о покупке еще трех ATR72-600 и двух ATR42-600 вместимостью до 50 пассажиров.