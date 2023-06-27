Аэропорт Грозного принял первый авиарейс из Ташкента

Аэропорт Грозного минувшей ночью принял первый регулярный рейс авиакомпании Uzbekistan airways из Ташкента, сообщили в пресс-службе чеченского аэропорта.
"Международный аэропорт Грозный (Северный) имени А.А.Кадырова продолжает работу над расширением маршрутной сети воздушной гавани, в том числе по международным направлениям. В понедельник авиакомпанией Uzbekistan airways выполнен прямой регулярный рейс по маршруту Ташкент - Грозный", - рассказали в пресс-службе, передает ТАСС.
Это первый в новейшей истории региона прямой рейс с Узбекистаном.
"Рейс будет выполняться на комфортабельных самолетах Airbus 320 два раза в неделю, по понедельникам и четвергам"
- пресс-служба аэропорта
Аэропорт Грозного обслуживает рейсы в Стамбул, в Москву, в Уфу, Саратов, Казань, а также в Новосибирск, в минувшем году его пассажиропоток составил более 777 тыс человек.