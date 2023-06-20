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Утренние торги на Московской бирже стартовали с роста мировых валют

Утренние торги на Московской бирже стартовали с роста мировых валют
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сегодня утром на открытии торгов Московской валютной биржи курс доллара вырос на 6 копеек, сейчас американская валюта торгуется за до 84,2 рубля. Вслед за долларом подрос и евро – его курс составил 91,95 рубля.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи сегодня по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 6 копеек и составил 84,2 рубля.

Вырос и курс европейской валюты – она подорожала на 15 копеек и сейчас торгуется за 91,95 рубля, передает ТАСС.

Неизменным остался лишь курс юаня – китайская национальная валюта сейчас стоит 11,73 рубля за юань. 

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