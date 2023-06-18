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В какой валюте лучше хранить деньги в 2023 году в России?

В какой валюте лучше хранить деньги в 2023 году в России?
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Валюта западных стран сегодня может быть "очень опасной" - хранить деньги в евро или долларах крайне не рекомендуется. Об этом сообщил глава ВТБ.

Глава правления ВТБ дал совет россиянам, в какой валюте выгоднее хранить сбережения.

Соответствующий вопрос Андрею Костину задал корреспондент "Вести недели" на полях ПМЭФ-2023.

Журналист поинтересовался, стоит ли хранить деньги в рублях. Ответ главы ВТБ был утвердительным.

"Держать сегодня [сбережения] в западных валютах очень опасно, да и банки эту валюту уже не принимают, поэтому я считаю, что можно держать в рублях"

– Андрей Костин

Глава ВТБ напомнил также, что российская внешняя торговля также постепенно переходит на рубли.

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