В какой валюте лучше хранить деньги в 2023 году в России?

Опубликовано: 19:34, 18 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Валюта западных стран сегодня может быть "очень опасной" - хранить деньги в евро или долларах крайне не рекомендуется. Об этом сообщил глава ВТБ.

Глава правления ВТБ дал совет россиянам, в какой валюте выгоднее хранить сбережения.

Соответствующий вопрос Андрею Костину задал корреспондент "Вести недели" на полях ПМЭФ-2023.

Журналист поинтересовался, стоит ли хранить деньги в рублях. Ответ главы ВТБ был утвердительным.

"Держать сегодня [сбережения] в западных валютах очень опасно, да и банки эту валюту уже не принимают, поэтому я считаю, что можно держать в рублях"

– Андрей Костин

Глава ВТБ напомнил также, что российская внешняя торговля также постепенно переходит на рубли.