В какой валюте лучше хранить деньги в 2023 году в России?

Валюта западных стран сегодня может быть "очень опасной" - хранить деньги в евро или долларах крайне не рекомендуется. Об этом сообщил глава ВТБ.
Глава правления ВТБ дал совет россиянам, в какой валюте выгоднее хранить сбережения.
Соответствующий вопрос Андрею Костину задал корреспондент "Вести недели" на полях ПМЭФ-2023.
Журналист поинтересовался, стоит ли хранить деньги в рублях. Ответ главы ВТБ был утвердительным.
"Держать сегодня [сбережения] в западных валютах очень опасно, да и банки эту валюту уже не принимают, поэтому я считаю, что можно держать в рублях"
– Андрей Костин
Глава ВТБ напомнил также, что российская внешняя торговля также постепенно переходит на рубли.