Белоусов: оптимальный курс доллара составляет 80-90 рублей

Опубликовано: 22:09, 15 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Текущий курс доллара - оптимален, считает Белоусов. По его словам, сейчас для экономики подходит курс в пределах 80-90 рублей за доллар.

Курс доллара, установившийся в последние недели, весьма комфортный для экономики, поделился первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

"С моей точки зрения, сейчас рубль находится в более-менее комфортной, оптимальной для экономики зоне. Эта зона, на мой взгляд, сейчас 80-90 рублей за доллар. Она комфортна и для бюджета, и для экспортеров, и импортеров"

– Андрей Белоусов

Отметим, что в конце 2022 года он называл идеальным для экономики страны курс в пределах 70-80 рублей за доллар.

С начала лета иностранные валюты укрепляются относительно рубля. Сегодня торги на Мосбирже закрылись курсом доллара 83,75 рубля, а накануне он достигал рекордного с начала года показателя - выше 85 рублей.