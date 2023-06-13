Почему летом начали расти доллар и евро?

Опубликовано: 13:30, 13 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Доллар и евро практически непрерывно растут в последние недели. Сегодня курс доллара впервые с начала апреля 2022 года поднялся выше 84 рублей, а евро торгуется по 90,81 рубля. С чем связан рост иностранных валют?

Во вторник на Мосбирже стартовала короткая торговая неделя. На открытии торгов доллар прибавил 6,5 копейки и достиг 82,7 рубля, рост курса доллара продолжился в ходе торговой сессии, к полудню валюта превысила 84 рубля, это рекордный более чем за год показатель.

Сейчас доллар на Московской бирже торгуется по 84,09 рубля, он вырос относительно данных прошлой сессии на 1,46 рубля. Выше 84 рублей доллар последний раз поднимался 4 апреля прошлого года.

Активно растет не только доллар: евро поднялся на 1,84 рубля и торгуется по 90,81 рубля. Вырос и курс юаня, плюс 17 копеек, китайская валюта оценивается в 11,73 рубля.