Вестник Кавказа

Устранения преград на пути евроинтеграции ждут от ЕС в Турции

Флаг Евросоюза
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Президент Турции призвал как можно скорее устранить препятствия на пути евроинтеграции. По словам Эрдогана, страна по-прежнему нацелена на членство в ЕС.

Турция ожидает немедленного устранения Евросоюзом политических преград на пути ее евроинтеграции. Такое заявление сделал президент республики.

"Переговоры о вступлении Турции в ЕС не должны ждать ни одного дня для их оживления и продвижения вперед. Эти события должны произойти уже сейчас"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Глава турецкого государства также подтвердил настрой страны на членство в организации.

"Политические барьеры против Турции должны быть устранены в срочном порядке. Ожидаем, что страны ЕС будут поддерживать отношения (с нами) на справедливой и равноправной основе"

– турецкий лидер

Напомним, переговоры о приеме Турции в ЕС стартовали в октябре 2005 года.

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