Вестник Кавказа

ЕС упростил порядок получения виз для граждан Турции

ЕС упростил порядок получения виз для граждан Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сроки рассмотрения заявок на шенгенскую визу сократятся для граждан Турции.

Евросоюз упрощает визовый режим для граждан Турции, поведал посол ЕС в Анкаре Томас Оссовски. По словам дипломата, оформление документов ускорится. 

"Граждане Турции, которые ранее корректно использовали визы, смогут уже при втором обращении получить визу сроком на шесть месяцев, а затем — многократные визы сроком на один, три и пять лет. Для них процедура станет значительно проще и быстрее"

– Томас Оссовски

Как пояснил посол, процессы получения документов начали тормозиться из-за перегруженности визовых центров. 

Анкара и Брюссель сейчас обсуждают меры по дальнейшему упрощению визового режима.

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