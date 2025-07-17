ЕС упростил порядок получения виз для граждан Турции

Сроки рассмотрения заявок на шенгенскую визу сократятся для граждан Турции.
Евросоюз упрощает визовый режим для граждан Турции, поведал посол ЕС в Анкаре Томас Оссовски. По словам дипломата, оформление документов ускорится.
"Граждане Турции, которые ранее корректно использовали визы, смогут уже при втором обращении получить визу сроком на шесть месяцев, а затем — многократные визы сроком на один, три и пять лет. Для них процедура станет значительно проще и быстрее"
– Томас Оссовски
Как пояснил посол, процессы получения документов начали тормозиться из-за перегруженности визовых центров.
Анкара и Брюссель сейчас обсуждают меры по дальнейшему упрощению визового режима.