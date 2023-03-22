Устойчивые к землетрясениям школа и детсад появились в Северной Осетии

Здания, обладающие повышенной сейсмоустойчивостью, построили для детей в Северной Осетии. Это детский сад и школа.

Сейсмоустойчивые школа и детский сад вскоре заработают для североосетинских детей. О завершении строительства рассказали в пресс-службе руководства республики.

В ведомстве уточнили, что работы велись по федеральной программе "Сейсмика".

Школа, устойчивая к подземным толчкам, будет действовать во Владикавказе. Она была создана на базе школы №11, три корпуса которой были полностью обновлены. А дети с первого по четвертый класс будут учиться в абсолютно новом здании в три этажа.

Прочный детский садик заработает в поселке Заводской. В двухэтажном здании смогут оставаться на день 280 малышей. В саду, кроме спортзала и музыкального зала, создан бассейн.

Напомним, землетрясение относится к числу стихийных бедствий, которые невозможно предсказать. Поэтому в сейсмоопасных зонах важно строить сейсмоустойчивые здания.