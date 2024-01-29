Юсиф Эйвазов: "Семь красавиц" в постановке Рафиги Ахундовой вернется на сцену

В мае в Баку состоится премьера восстановленного балета "Семь красавиц", созданного Рафигой Ахундовой. Об этом рассказал глава театра оперы и балета Юсиф Эйвазов.

Хореография Рафиги Ахундовой вернется на сцену Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, рассказал директор театра Юсиф Эйвазов.

Сегодня в Баку простились с выдающейся балериной и хореографом. Ахундова умерла на 93-м году жизни после продолжительной болезни.

"Уход Рафиги Ахундовой большая потеря для нашего балетного искусства. К сожалению, последние годы в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета не шли спектакли в хореографии Рафиги Ахундовой. И в прошлом году было дано поручение восстановить балет "Семь красавиц"

– Эйвазов

Премьера восстановленного балета назначена на май 2024 года. Он добавил, что Рафига Ахундова участвовала в восстановлении постановки - смотрела эскизы, делала заметки.