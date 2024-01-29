Юсиф Эйвазов: "Семь красавиц" в постановке Рафиги Ахундовой вернется на сцену

Хореография Рафиги Ахундовой вернется на сцену Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, рассказал директор театра Юсиф Эйвазов.
Сегодня в Баку простились с выдающейся балериной и хореографом. Ахундова умерла на 93-м году жизни после продолжительной болезни.
"Уход Рафиги Ахундовой большая потеря для нашего балетного искусства. К сожалению, последние годы в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета не шли спектакли в хореографии Рафиги Ахундовой. И в прошлом году было дано поручение восстановить балет "Семь красавиц"
– Эйвазов
Премьера восстановленного балета назначена на май 2024 года. Он добавил, что Рафига Ахундова участвовала в восстановлении постановки - смотрела эскизы, делала заметки.