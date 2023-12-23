Балерина Рафига Ахундова скончалась в Баку

Не стало легендарной азербайджанской балерины и хореографа Рафигы Ахундовой. Похороны пройдут сегодня на второй Аллее почетного захоронения в Баку.

Народная артистка Азербайджана, выдающаяся балерина и хореограф Рафига Ахундова умерла в возрасте 92 лет.

Причиной смерти Ахундовой стала продолжительная болезнь. Прощание с артисткой состоится сегодня в полдень в Тезе Пир. Рафига Ахундова будет похоронена на второй Аллее почетного захоронения в столице Азербайджана.

Рафига Ахундова родилась в Баку 7 августа 1931 года, окончила Бакинское хореографическое училище на курсе Гамар Алмасзаде. После курсов в Большом театре в Москве в 1952 году приступила к работе в Государственном театре оперы и балета. Артистка исполняла партии в таких балетах, как "Семь красавиц" Гара Гараева, "Девичья башня" Афрасияба Бадалбейли, "Спящая красавица" Петра Чайковского, "Вальпургиева ночь" Шарля Гуно, "Гюльшан" Солтана Гаджибекова, "Легенда о любви" Арифа Меликова, "Бахчисарайский фонтан" Бориса Асафьева, "Жизель" Адольфа Анана и других. Поставила пр участии балетмейстера и хореографа Магсуда Мамедова балеты "Каспийская баллада", "Тени Гобустана", "Калейдоскоп", "Тропою грома", "Семь красавиц", "Азербайджанская сюита", "Яллы", "Мугам", "Бабек", "Щелкунчик". С 1971 года стала балетмейстером, а с 1990 года – главным балетмейстером театра. Рафига Ахундова также была талантливым педагогом, ей довелось учить балетному мастерству не только на родине, но и в России, Турции, Алжире, Египте, Швеции, Бельгии. На сцене разных театров она ставила балеты азербайджанских классиков.