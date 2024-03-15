Ушел из жизни Василий Уткин

Во вторник скончался спортивный комментатор Василий Уткин. Предварительная причина смерти – проблемы с сердцем.

Известный комментатор и спортивный журналист Василий Уткин ушел из жизни в возрасте 52 лет. Об этом сказано в Telegram-канале журналиста Ивана Карпова.

Согласно информации, у Уткина возникли проблемы с сердцем. Точная причина смерти на данный момент неизвестна.

Справка

Василий Уткин родился в Балашихе 6 марта 1972 года. Поступил на факультет русского языка и литературы Московского педагогического университета, но не доучился до конца и ушел с 5-го курса.

В 1992-1993 годах – редактор авторской программы Александра Политковского "Политбюро".

В 1994-1999 годах – ведущий программы "Футбольный клуб" на НТВ. В 1996 году начал комментировать футбольные матче на НТВ и "НТВ-Плюс".

Осенью 2010 года возглавил редакцию спортивных каналов "НТВ-Плюс". Занимал эту должность до лета 2015 года, пока не перешел на "Матч ТВ". Однако через три с лишним месяца он покинул телеканал из-за разногласий с руководством.

За время службы на ТВ поучаствовал в роли игрока и гостя в передаче "Что? Где? Когда?", а также в качестве жюри в КВН. Двукратный обладатель премии ТЭФИ (2014 и 2015 год).

Снялся в нескольких кинокартинах. В 2007 году с его участием вышел фильм "День выборов", а в 2010 году – "О чем говорят мужчины".