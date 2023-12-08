Ушел из жизни режиссер Отар Иоселиани

В Тбилиси умер кинорежиссер Отар Иоселиани. С 80-х годов ХХ века он жил и работал во Франции, а последние годы он находился в Грузии. Иоселиани – обладатель наград Каннского фестиваля и премии "Ника".

В Тбилиси на 90-м году жизни не стало грузинского кинорежиссера Отара Иоселиани, передает телеканал "Имеди".

До своего дня рождения режиссер не дожил двух месяцев. С 80-х годов прошлого века он жил и работал во Франции, однако последние годы своей жизни он провел в Грузии.

В 1966 году Иоселиани получил премию кинопрессы на международном Каннском кинофестивале за свою дебютную картину "Листопад".

Он также трижды удостаивался специального приза жюри Веницианского кинофестиваля (1984, 1986, 1996). В 1976 году режиссер получил награду Берлинского международного фестиваля.

В 2019 году Иоселиани победил в номинации "Честь и достоинство" российской кинопремии "Ника". Кроме того, в 2015 году он снял свою последнюю работу "Зимняя песня".