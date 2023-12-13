Вестник Кавказа

Вечер памяти Гейдара Алиева

12 декабря исполнилось 20 лет со дня смерти общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. Посольство республики в Москве организовало приём по случаю Дня памяти создателя современной азербайджанской государственности.

Весь 2023 год в России широко отмечалось 100-летие со дня рождения Гейдара Алиева. В России не забыли о его эффективной работе в Москве, о тех важных делах, которые он совершил, будучи первым заместителем председателя Совета министров СССР и членом Политбюро ЦК КПСС, таких, как строительство БАМа, развитие нефтегазовой промышленности и о проектах, которые и сегодня приносят пользу современной России. 

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