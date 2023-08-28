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Ушел из жизни глава Миннаца Ингушетии

Ушел из жизни глава Миннаца Ингушетии
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
На 49-м году жизни скончался глава Миннаца Ингушетии Ваха Беков. Он вступил в должность в марте 2022 года.

Утром в понедельник стало известно о кончине главы Министерства по внешним связям, национальной политики печати информации Ингушетии Вахи Бекова. Ему было 48 лет.

"Сегодня рано утром не стало министра по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики Вахи Бекова, он скончался в больнице. Выражаем соболезнования родственникам Вахи Абдул-Вагаповича"

– пресс-служба главы и правительства региона

Согласно заключению медиков, смерть наступила в результате обострения панкреатита.

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