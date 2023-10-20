Ушел из жизни бывший пресс-секретарь Кадырова

Опубликовано: 12:55, 20 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На 74-м году жизни скончался российский журналист, писатель и политический деятель Альви Каримов. Долгое время он занимал пост пресс-секретаря главы Чечни.

Ушел из жизни российский журналист, писатель и политический деятель Альви Каримов. До 2020 года он занимал должность пресс-секретаря главы Чеченской Республики. Сообщается, что он скончался на 74-м году жизни после продолжительной болезни.

Альви Каримов родился в Татарстане. Служил на флоте, а выйдя в запас, работал учителем русского языка и литературы.

Затем ушел в журналистику: был собкором ведущих российских информагентств.

В 2009 году занял пост пресс-секретаря чеченского лидера. В этом же году был принят в Союз писателей России. Обладатель «Гран-при» международного конкурса «Золотое перо».

Альви Каримов удостоен многих орденов и медалей за заслуги перед Чеченской Республикой.