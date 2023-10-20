РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Ушел из жизни бывший пресс-секретарь Кадырова

Ушел из жизни бывший пресс-секретарь Кадырова
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
На 74-м году жизни скончался российский журналист, писатель и политический деятель Альви Каримов. Долгое время он занимал пост пресс-секретаря главы Чечни.

Ушел из жизни российский журналист, писатель и политический деятель Альви Каримов. До 2020 года он занимал должность пресс-секретаря главы Чеченской Республики. Сообщается, что он скончался на 74-м году жизни после продолжительной болезни.

Альви Каримов родился в Татарстане. Служил на флоте, а выйдя в запас, работал учителем русского языка и литературы.

Затем ушел в журналистику: был собкором ведущих российских информагентств.

В 2009 году занял пост пресс-секретаря чеченского лидера. В этом же году  был принят в Союз писателей России. Обладатель «Гран-при» международного конкурса «Золотое перо».

Альви Каримов удостоен многих орденов и медалей за заслуги перед Чеченской Республикой.

Ушел из жизни первый вице-президент SOCAR

Ушел из жизни первый вице-президент SOCAR

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1200 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version