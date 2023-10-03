Ушел из жизни первый вице-президент SOCAR

Опубликовано: 22:25, 3 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Скончался первый вице-президент SOCAR Хошбахт Юсифзаде. Дата и место прощания пока не названы.

Во вторник на 94-м году жизни скончался первый вице-президент государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Хошбахт Баги оглы Юсифзаде.

Будущий легендарный нефтяник родился в Баку, здесь же окончил факультет геологоразведки Азербайджанского промышленного института им. М. Азизбекова. Затем был назначен на должность старшего геолога первой шахты треста «Гюрганнефть».

Стремительный карьерный взлет Юсифзаде начался в 70-е годы прошлого столетия. От старшего геолога «Каспморнефть» он проходит путь до директора объединения, затем становится первым вице-президентом государственного концерна «Азернефть», получает должность советника президента ГНКАР. В 2004 года был назначен первым вице-президентом ГНКАР по геологии, геофизике и разработке месторождений.

Также Хошбахт Юсифзаде – действительный член Академии наук Азербайджана, зарубежный член Национальной академии наук Грузии и член-корреспондент Российской международной академии инженеров.

Лауреат премии «Я – азербайджанец!», награжден орденами и медалями. В 2015 году в свет вышел художественно-документального фильма «Самоотверженный», посвященный прославленному нефтянику. В основу ленты были положены мемуары Юсифзаде.