Вестник Кавказа

Ушел из жизни бывший генконсул России в Иране

Ушел из жизни бывший генконсул России в Иране
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня не стало экс-генконсула РФ в Иране. После работы в Исламской Республике он покинул российское внешнеполитическое ведомство.

Во вторник, 12 декабря, скончался бывший генконсул России в Иране Константин Алексеев. Соответствующую информацию подтвердили в МИД РФ.

"С прискорбием подтверждаем появившееся в СМИ сообщение о смерти 12 декабря ...бывшего Генерального консула Российской Федерации в г. Реште Константина Алексеева"

– российский МИД

Там отметили, что в настоящее время устанавливаются все подробности произошедшего, передает РИА Новости.

Вернувшись из Ирана в 2019 году, Алексеев покинул российское министерство.

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