Урожай бахчевых вырастет в Дагестане

Опубликовано: 6:33, 24 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Дагестане заявили о готовности увеличить на 30 тыс тонн урожай бахчевых культур. Там добавили, что бахчеводы соберут в этом году 215 тыс тонн дынь и арбузов.

Дагестанский министр сельскохозяйственной продукции Мухтарбий Аджеков сообщил о готовности бахчеводов увеличить урожай бахчевых культур на 30 тыс тонн.

По его словам, Дагестан планирует в 2023 году собрать 215 тыс тонн дынь и арбузов и увеличить прошлогодние показатели. Он отметил, что главными бахчевыми центрами региона на сегодняшний день являются Кизлярский, Ногайский и Бабаюртовский района.

Аджеков также заявил о том, что сегодня дагестанская продукция продается не только внутри республики, но и за ее пределами, но не может не радовать фермеров.