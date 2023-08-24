Урожай бахчевых вырастет в Дагестане

В Дагестане заявили о готовности увеличить на 30 тыс тонн урожай бахчевых культур. Там добавили, что бахчеводы соберут в этом году 215 тыс тонн дынь и арбузов.
Дагестанский министр сельскохозяйственной продукции Мухтарбий Аджеков сообщил о готовности бахчеводов увеличить урожай бахчевых культур на 30 тыс тонн.
По его словам, Дагестан планирует в 2023 году собрать 215 тыс тонн дынь и арбузов и увеличить прошлогодние показатели. Он отметил, что главными бахчевыми центрами региона на сегодняшний день являются Кизлярский, Ногайский и Бабаюртовский района.
Аджеков также заявил о том, что сегодня дагестанская продукция продается не только внутри республики, но и за ее пределами, но не может не радовать фермеров.