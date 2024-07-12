Юристов из Краснодарского края осудили за вымогательство

Суд в Москве вынес приговоры фигурантам уголовного дела о вымогательство в Краснодарском крае. Пятеро юристов и бизнесменов получили тюремные сроки.

Преображенский суд Москвы поставил точку в уголовном деле о вымогательстве в Краснодарском крае. Предприниматели и юристы, ставшие фигурантами дела, получили тюремные сроки от 8 до 13 лет, передает пресс-служба судов общей юрисдикции.

Владислав Бражников получил 13 лет колонии строгого режима, а также был приговорен к штрафу в размере 800 тыс. рублей, Александр Войналович осужден на 11 лет колонии строгого режима с выплатой штрафа в 500 тыс. рублей, Александр Глазырин получил к 10,6 годам колонии и 800 тыс. рублей штрафа, Генрих Хачатуров и Геннадий Родионов отправятся в колонию на 8,6 лет, а также выплатят более миллиона рублей штрафа.

Одним из эпизодов уголовного дела оказалось вымогательство активов крупного сельхозпредприятия на Кубани. Как установило следствие, бизнесмены и юристы, предположительно связанные с руководством концерна "Покровский", пытались вынудить владелицу одного из крупных агрокомплексов отказаться от актива, используя подкуп свидетелей. Однако схема успехом не увенчалась, а юристы стали фигурантами уголовного процесса.