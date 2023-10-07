Юрий Бочаров: за атакой на Израиль стоит Иран

Опубликовано: 14:05, 7 окт 2023 (UTC+3 MSK)

Израильский политтехнолог Юрий Бочаров рассказал "Вестнику Кавказа" о вероятных причинах начала войны ХАМАС против Израиля, целью которой боевики из Сектора Газа провозгласили "создание палестинского государства". По оценкам эксперта, война стартовала по команде из Тегерана.

Наиболее вероятной причиной начала войны ХАМАС против Израиля является заказ со стороны Ирана, сообщил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" политолог, политтехнолог Юрий Бочаров, комментируя сегодняшнее нападение палестинских боевиков на израильские города.

Поводов для атаки у ХАМАС не было

Бочаров прежде всего подчеркнул, что у ХАМАС не было даже какого-то объективного повода для старта боевых действий против Израиля. "В субботу, 7 октября, в 6 утра террористическая организация ХАМАС осуществила массированный ракетный обстрел израильской территории из сектора Газы, объявив при этом о войне с Израилем, по явно надуманной причине. Реальная причина эскалация, скорее всего, лежит за пределами Израиля", - указал он.

Бочаров озвучил масштабы ракетного обстрела Израиля из Сектора Газа: сирены воздушной тревоги звучат в Иерусалиме, Бейт-Шемеше, Ашкелоне, Ашдоде , Тель-Авиве, Холоне и других регионах, повсюду в ответ работает израильская система ПРО "Железный купол". "Одновременно на территорию Израиля, прорвав ограждение, проникло несколько диверсионных групп из Сектора Газа. Они были остановлены и забаррикадировались в домах в городах Офаким, Нетивот и Сдерот, где сейчас продолжаются бои", - поведал политолог.

"Хезболла" может поддержать ХАМАС

Также Юрий Бочаров обратил внимание, что израильские власти ожидают еще одного нападения – с севера, поскольку высока вероятность, что ХАМАС будет поддержана ливанской "Хезболлой".

"Стоит отметить, что нынешние события, включая реальную возможность вмешательства в этот конфликт "Хезболлы", являются звеньями одной цепи, во главе которой стоит Иран. Дело в том, что Тегеран уже давно вынашивает планы втянуть Израиль в военный конфликт, причем с расчетом ударить по Еврейскому государству сразу с трех сторон – из Сектора Газа, из Ливана и из Сирии", - сообщил он.

"В последние время Израиль предпринял ряд воздушных ударов по конвоям из Ирана, пытавшихся доставить ракеты как в Сирию, так и в Ливан для "Хезболлы". В принципе, Израиле неоднократно прорабатывал планы активного ответа "Хезболле", в случаи ракетной атаки группировки, вплоть до наземной операции на территории Ливана. Насколько далеко зайдут события сейчас, трудно предположить. Пока что они развиваются по негативному сценарию.

Подтверждение из Ирана

Отметим, что вскоре после нашего разговора с Юрием Бочаровым появилось сообщение о поддержке действий ХАМАС Тегераном: военный советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи, генерал-майор Яхья Рахим Сафави назвал войну с Израилем "благородной операцией" и пообещал, что иранские войска будут "стоять плечом к плечу" с палестинцами.

При этом другой крупный региональный игрок – Египет – выбрал тактику примирения. МИД Египта подчеркнул серьезность последствий неконтролируемой эскалации насилия и призвал обе стороны быть максимально сдержанными и не подвергать опасности мирное население.