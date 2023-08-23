Ураган в Абхазии уронил деревья и порвал провода по всей республике

Мощный ветер пронесся по Абхазии и оставил без электричества множество населенных пунктов республики.
В Сухуме поваленные деревья упали на провода ЛЭП, а также на троллейбусные линии, передает Sputnik Абхазия.
В Гагре упали семь деревьев, одно из них угодило на электропровода. Курорт частично обесточен.
В Ткуарчальском районе, кроме деревьев, ветер повалил высоковольтный столб. ЧП случилось в знаменитом городе-призраке Акармара. Этой аварией займутся электрики из "Черноморэнерго".
В Гудаутском районе света нет в селе Лыхны, где находится знаменитое святилище Лых-ныха, и некоторых других. В Звандрипше стихия уничтожила несколько мостов.
В Очамчыре, кроме повала деревьев и обрыва ЛЭП, ветер снес кровлю многоэтажного дома.
Непогода производит разрушения не только в Абхазии. В Дагестане из-за ветра электричества нет почти в 260 населенных пунктах.