Вестник Кавказа

Юный россиянин стал одним из лучших чтецов Корана

Коран
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Сулейман Бикмаев стал призером Международного конкурса чтецов Корана в Египте. Парень родом из Пензенской области, сейчас учится в Казани.

Россиянин Сулейман Бикмаев стал третьим на Международном конкурсе чтецов Корана в Египте, пишет пресс-служба ДУМ России.

В мероприятии принимали участие знатоки Священного писания из 60 стран. Все проходило под патронажем президента страны Абделя Фаттаха ас-Сиси.

В ДУМ отметили, что 17-летний Сулейман занял третье место в номинации "Знание полного текста Священного Корана". Его наградил министр вакуфов Египта доктор Усама аль-Азхари.

Стоит добавить, что Бикмаев родился в селе Средняя Елюзань Пензенской области. В настоящее время он учится в Казани. Коран парень выучил полностью в 13 лет.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1175 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Давление на Израиль хотят оказать в США ради сделки по Газе

Давление на Израиль хотят оказать в США ради сделки по Газе

Россия не пропустила грейпфруты из Египта

Россия не пропустила грейпфруты из Египта

Донские гречку и чечевицу попробуют в Египте

Донские гречку и чечевицу попробуют в Египте

Отдых в Египте лидирует по бронированиям на зиму

Отдых в Египте лидирует по бронированиям на зиму

7 неразгаданных учеными древних артефактов

7 неразгаданных учеными древних артефактов

От карт Газпромбанка отказались еще пять стран

От карт Газпромбанка отказались еще пять стран

Достижения великих: чем запомнились 6 древних цивилизаций

Достижения великих: чем запомнились 6 древних цивилизаций

Михайлов день 2024: история праздника, традиции, запреты и приметы

Михайлов день 2024: история праздника, традиции, запреты и приметы

6 удивительных археологических открытий, изменивших мир

6 удивительных археологических открытий, изменивших мир

Отдых в Абхазии подешевел в октябре

Отдых в Абхазии подешевел в октябре

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы