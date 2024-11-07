Юный россиянин стал одним из лучших чтецов Корана

Сулейман Бикмаев стал призером Международного конкурса чтецов Корана в Египте. Парень родом из Пензенской области, сейчас учится в Казани.
Россиянин Сулейман Бикмаев стал третьим на Международном конкурсе чтецов Корана в Египте, пишет пресс-служба ДУМ России.
В мероприятии принимали участие знатоки Священного писания из 60 стран. Все проходило под патронажем президента страны Абделя Фаттаха ас-Сиси.
В ДУМ отметили, что 17-летний Сулейман занял третье место в номинации "Знание полного текста Священного Корана". Его наградил министр вакуфов Египта доктор Усама аль-Азхари.
Стоит добавить, что Бикмаев родился в селе Средняя Елюзань Пензенской области. В настоящее время он учится в Казани. Коран парень выучил полностью в 13 лет.