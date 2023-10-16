Умер виолончелист Александр Готгельф

Опубликовано: 21:32, 16 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Российский национальный оркестр

Известный музыкант, виолончелист Александр Готгельф, скончался на 75-м году жизни. Причина смерти артиста не уточняется.

Заслуженный артист России, виолончелист Александр Готгельф ушел из жизни сегодня. Некролог опубликовала пресс-служба Российского национального оркестра.

"Александр Львович — один из тех, без кого немыслим РНО, кто с первого же момента возникновения коллектива определял его лицо, кто задавал ту планку высочайшего профессионализма, которым всегда был славен Российский национальный оркестр"

– РНО

В сообщении обращается внимание на высокие человеческие качества музыканта: он обладал невероятной харизмой, удивительным жизнелюбием, мудростью и прекрасным чувством юмора.

Оркестр выразил глубочайшие соболезнования семье и близким Готгельфа.

Информации о времени и месте похорон пока нет.

Музыкант родился в 1948 году в Москве, окончил "Гнесинку". Играл в составе РНО с самого основания этого творческого коллектива в 1990 году.

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