Улицы в Тегеране будут носить имя погибших президента и главы МИД Ирана

В Тегеране две улицы переименовали в честь погибших Эбрахима Раиси и Хосейна Амира Абдоллахияна. Ранее именем Раиси назвали Ядерный центр по переработке урана.

Глава комиссии по культуре городского совета Тегерана Наргес Маданипур сообщила о переименовании в городе двух улиц в честь погибших президента и министра иностранных дел Ирана.

Она заявила, что автомагистраль Беесат от пересечения с площадью Басидж до площади Бахман будет носить имя Раиси. В честь него также переименовали часть улицы Пастера, где находится офис администрации президента.

Манадипур подчеркнула, что улица Кушка будет названа в честь главы иранской дипломатии Хосейна Амира Абдоллахияна. На ней находится здание МИД ИРИ.

Стоит добавить, что 25 мая стало известно, что именем Раиси назвали иранский Ядерный центр по переработке урана, расположенный в Исхафане.