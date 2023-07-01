Украина сообщила США о подготовке к переговорам с Россией

Опубликовано: 10:13, 1 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Киев рассказал руководителю ЦРУ о своих дальнейших планах. Руководство Украины намерено установить артиллерийские орудия и ракетные установки рядом с Крымом, а также провести переговоры с Москвой.

Власти Украины сообщили главе ЦРУ Уильяму Бернсу, что намерены установить артиллерию и ракеты рядом с Крымом, еще один пункт плана Киева - запуск переговоров с российской стороной, такую информацию, ссылаясь на собственные источники, сообщает Washington Post.

Издание утверждает, что Бернс приезжал в Киев в прошлом месяце. В программу его поездки входили переговоры с президентом Владимиром Зеленским, а также верхушкой разведки.

"Военные стратеги в Киеве выразили Бернсу и остальным твердую уверенность в своей цели вернуть значительные территории к осени, разместить артиллерию и ракетные системы у границы Крыма, продвинуться дальше на восток, а затем начать переговоры с Москвой"

– газета

Нарышкин и Бернс

Еще одна американская газета - The Wall Street Journal - сообщила накануне, что Бернс на неделе звонил главе СВР Сергею Нарышкину.

По данным ее источников, эта беседа оказалась контактом между наиболее высокопоставленными чиновниками Москвы и Вашингтона с прошлых выходных.

В Вашингтоне, утверждает издание, хотели обратить внимание Кремля на непричастность американской стороны к поступкам основателя "Вагнера" Евгения Пригожина. Бернс также подчеркнул, что у Белого дома нет стремления добиться эскалации ситуации в РФ.

"Это внутреннее дело России"

– суть высказываний Бернса