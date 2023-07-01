Украина сообщила США о подготовке к переговорам с Россией

Власти Украины сообщили главе ЦРУ Уильяму Бернсу, что намерены установить артиллерию и ракеты рядом с Крымом, еще один пункт плана Киева - запуск переговоров с российской стороной, такую информацию, ссылаясь на собственные источники, сообщает Washington Post.
Издание утверждает, что Бернс приезжал в Киев в прошлом месяце. В программу его поездки входили переговоры с президентом Владимиром Зеленским, а также верхушкой разведки.
"Военные стратеги в Киеве выразили Бернсу и остальным твердую уверенность в своей цели вернуть значительные территории к осени, разместить артиллерию и ракетные системы у границы Крыма, продвинуться дальше на восток, а затем начать переговоры с Москвой"
– газета
Нарышкин и Бернс
Еще одна американская газета - The Wall Street Journal - сообщила накануне, что Бернс на неделе звонил главе СВР Сергею Нарышкину.
По данным ее источников, эта беседа оказалась контактом между наиболее высокопоставленными чиновниками Москвы и Вашингтона с прошлых выходных.
В Вашингтоне, утверждает издание, хотели обратить внимание Кремля на непричастность американской стороны к поступкам основателя "Вагнера" Евгения Пригожина. Бернс также подчеркнул, что у Белого дома нет стремления добиться эскалации ситуации в РФ.
"Это внутреннее дело России"
– суть высказываний Бернса