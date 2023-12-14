Угроза теракта в Актобе оставила дома десятки тысяч детей

Большинство детей в Актобе не пошли сегодня в школы из-за угрозы теракта. Накануне в Telegram были опубликованы угрозы устроить массовое убийство в одной городских школ.

Учебный процесс оказался сорван в школах Актобе сегодня из-за преступника, угрожавшего устроить бойню. О ЧП сообщили в областном акимате.

Как пишет "Диапазон", 85% детей, которые учатся в первую смену, остались дома – их не пустили родители. Из почти 58 тыс учеников занятия посетили всего около 8,6 тыс.

Накануне неизвестный заявил в Telegram, что собирается устроить массовое убийство в городских школах. Его публикацией активно делились родители школьников.

Власти просили горожан не паниковать. Было решено не отменять официально уроки. При этом в полиции заверили, что примут усиленные меры безопасности.

"Оперативная обстановка в Актобе стабильная, поводов для беспокойства нет. Общеобразовательные учреждения работают в штатном режиме, их безопасность обеспечивается нарядами полиции. Особое внимание уделяется на обеспечение безопасности в учебных заведениях, в том числе посредством видеонаблюдения"

– областная полиция

Более того, стражи порядка также накануне выяснили, кто именно озвучивал напугавшие всех угрозы. Оказалось, что причиной паники стал 18-летний молодой человек, уроженец ближнего зарубежья.