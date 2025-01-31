Угарный газ в частном доме в Экажево убил двоих детей

Неисправность газового водонагревателя в частном доме в ингушском Экажево стала причиной гибели двоих детей – бригада врачей госпитализировала их в больницу, когда дети уже получили сильное отравление и потеряли сознание, спасти их врачам не удалось.

Минувшей ночью в Назрановском районе Ингушетии двое детей шести и девяти лет погибли от отравления угарным газом, сообщило следственное управление СКР по региону.

"По предварительным данным, в частном домовладении в сельском поселении Экажево были обнаружены в тяжелом состоянии двое малолетних детей, которые госпитализированы в медицинское учреждение. Впоследствии они скончались, не приходя в сознание "

- СКР Ингушетии

Как полагают следователи, причиной трагедии стала неисправная газовая печь в доме. Это подтвердили и прибывшие на место специалисты "Газпром Межрегионгаз-Назрань", которые установили неисправность системы вытяжки газового водонагревателя в ванной комнате, передает "Интерфакс".

Сейчас на месте трагедии работают следователи, которые проводят проверку. Под оичный контроль расследование взял прокурор Ингушетии Андрей Васильченко, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.