Вестник Кавказа

Юг Турции прогреется до +40 градусов 

Жара
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Юг Турции уже со вторника раскалится до 40 градусов, предупреждают местные синоптики. Согласно прогнозам высокие температуры продержатся до конца июня. 

Столбики термометров на юге Турции доберутся до отметки в +40 градусов, где и останутся до конца месяца. По словам синоптиков, до +40 юг страны прогреется уже ко вторнику. 

"Во многих местах жара может стать рекордной, но она не достигнет 50 градусов, о чем утверждается"

– Директор центра исследования климатических изменений Босфорского университета Левент Курназ 

Напомним, что во время жары синоптики советуют надевать легкую и удобную одежду. Также важно пить достаточное количество воды. Кроме того, стоит отказаться от жирной, тяжелой и горячей пищи, которая может усугубить перегрев.

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