Юг Турции прогреется до +40 градусов 

Юг Турции уже со вторника раскалится до 40 градусов, предупреждают местные синоптики. Согласно прогнозам высокие температуры продержатся до конца июня.

Столбики термометров на юге Турции доберутся до отметки в +40 градусов, где и останутся до конца месяца. По словам синоптиков, до +40 юг страны прогреется уже ко вторнику.

"Во многих местах жара может стать рекордной, но она не достигнет 50 градусов, о чем утверждается"

– Директор центра исследования климатических изменений Босфорского университета Левент Курназ

Напомним, что во время жары синоптики советуют надевать легкую и удобную одежду. Также важно пить достаточное количество воды. Кроме того, стоит отказаться от жирной, тяжелой и горячей пищи, которая может усугубить перегрев.