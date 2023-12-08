Юг России ждет очередной погодный катаклизм

Этой ночью Юг России ждут новые погодные потрясения – об ухудшении погоды предупредили в спасательных службах всех южных регионов страны.

Как сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до 17 декабря в крае ожидаются сильные осадки, в том числе мокрый снег, его налипание на проводах и деревья.

"Выбирайте безопасную скорость и увеличивайте дистанцию при движении! Помните, что тормозной путь на мокрой дороге увеличивается!"

- отдел пропаганды УГИБДД по Краснодарскому краю

Штормовое предупреждение из-за сильного гололеда до 16 декабря продлил и Гидрометцентр Ставрополья, сообщила пресс-служба краевого МЧС России.

В большей степени оно касается восточной части края – спасатели попросили жителей без особой надобности выходить или выезжать из дома.

Примерно такая же ситуация ждет Астраханскую область – здесь тоже объявлено штормовое предупреждение, которое будет действовать до утра 16 декабря в связи с ожидаемым сильным гололедом, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

По области ожидается целый комплекс неблагоприятных метеоявлений, в том числе – ледяной дождь и гололед, добавили в ведомстве.