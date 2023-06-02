Юг России и Северный Кавказ почти неделю будут заливать ливни

Опубликовано: 19:52, 2 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Жителям Северного Кавказа пообещали еще несколько дней ливней и гроз – виной тому атмосферные фронты, несущие не просто непогоду, а интенсивные, хоть и локальные, ливни и грозы, сообщили в центре погоды "Фобос".

Еще как минимум пять дней Юг России и Северный Кавказ останутся во власти атмосферных фронтов, несущих неустойчивую погоду с локальными ливнями и грозами, а местами даже с градом. И хотя сильного похолодания синоптики не обещают, в регионах будет заметно холоднее климатической нормы начала лета.

"В ближайшие дни на Юге России погода существенно меняться не будет, она останется под влиянием активных атмосферных фронтов. И в Южном, и в Северо-Кавказском федеральных округах по-прежнему локально пройдут ливневые дожди с грозами и градом", рассказала ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская, передает ТАСС.

"Суббота будет относительно спокойной, а с воскресенья вместе с новым фронтальным разделом, в южные регионы зайдет свежая порция грозовых ливней"

- Котилевская

Больше всего, по словам синоптика, достанется югу Ростовской области, Кубани и Ставрополью, Адыгее и республикам Северного Кавказа. А вот в Крыму, как и в Калмыкии и Астраханской области, дождей не ожидается.

Ну и, конечно, вместе с дождями, которые в начале недели будут активно осваивать Северный Кавказ, придет пусть и небольшое, но заметное похолодание - температура воздуха будет ниже привычных значений на 2−3 градуса.

Улучшения погоды на юге России и Северном Кавказе стоит ждать с 7 июня, добавила эксперт.

На этой неделе юг России и Северный Кавказ оказались во власти грозовых дождей. 31 мая мощный ливень с градом накрыл Дагестан, также подтопило несколько городов Ставрополья, не обошлось без ЧП и в Ессентуках. Подтопления происходили также в Кабардино-Балкарии, а в Северной Осетии ливнями повредило посевы.