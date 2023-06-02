Москве пообещали дожди и грозы

Опубликовано: 7:20, 2 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Москве сегодня будет тепло – до плюс 23 градусов. Возможны дожди, грозы и град. Ночью похолодает до плюс 7 градусов.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, сегодня в Москве будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза, град. Столбики столичных термометров будут подниматься до плюс 23 градусов. В ночь на субботу пройдут дожди и похолодает до плюс 7 градусов.

В Подмосковье также будет до плюс 23 градусов. Ночью похолодание до плюс 5 градусов.

Ветер южный, с переходом на северо-западный от 6 до 11 м/с, при грозе с порывами до 15-20 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.