Юг Ирана потрясло ночное землетрясение

Минувшей ночью на юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,2 – в зону сейсмоактивности попал город Минаб с населением более 70 тысяч человек.

Минувшей ночью на юге Ирана произошло довольно сильное землетрясение магнитудой 5,2, которое зафиксировали сейсмологические станции Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Эпицентр землетрясения, которое было зафиксировано в 01:00 по местному времени (0:30 мск), находился на глубине около 10 км в 126 километрах к северу от города Минаб с населением 70,7 тыс человек, передает РИА Новости.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступала, отмечается в сообщении.

Напомним, 14 мая сейсмологи зарегистрировали землетрясение в пригороде иранской столицы - магнитуда подземных толчков составила 3,3. Они были зафиксированы в городе Сафадашт в 07:18 по местному времени (06:48 мск).