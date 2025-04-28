Казахстан потрясло землетрясение с очагом в Таджикистане

До Казахстана сегодня дошло землетрясение, очаг которого находился на территории Таджикистана – подземные толчки ощутили на себе жители двух сел Жамбыльской области страны.

Казахстанские сейсмологи сегодня зафиксировали новое землетрясение, на этот раз в Жамбылской области, его эпицкетр находился в соседнем Таджикистане, сообщает МЧС Казахстана.

"Сетью сейсмических станций ТОО "Национальный научный центр сейсмологических исследований и информации" МЧС Казахстана 25 мая 2025 г. в 15 час 08 мин по времени Астаны зарегистрировано землетрясение"

- МЧС Казахстана

Магнитуда землетрясения не указывается – известно лишь, что он располагался в 338 км. на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана, передает Sputnik Казахстан.

Тем не менее, его отголоски в Казахстане были довольно ощутимыми – так, в селе Кулан его интенсивность составила 3 балла, а жители жамбылского села Мерки ощутили его как подземные толчки силой в 2 балла.