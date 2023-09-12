Убившая туристку стена строилась незаконно в Дагестане

Опубликовано: 0:44, 12 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Строительство стены, обрушившейся на двух фотографов в зоне отдыха в Чиркее, велось незаконно, сообщил глава Дагестана. По словам Сергея Меликова, точные причины трагедии установят полицейские.

Стену, упавшую сегодня на двух туристов в селе Чиркей, строили непрофессиональные строители, "учившиеся" по видеороликам из интернета. О недопустимых нарушениях рассказал глава Дагестана.

"Уже по предварительным данным известно, что бетонная стена возводилась незаконно, ее строительство ни с кем согласовано не было. Более того, работы велись не профессионалами, а людьми, которые получали навыки строительства из видеороликов"

– Сергей Меликов

Политик подчеркнул, что уже говорил о необходимости оказывать только качественные услуги. Меликов обратил особое внимание на то, что стремление к быстрой выгоде становится для некоторых поводом выйти за рамки закона, причем в той части, которая касается безопасности.