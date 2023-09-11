Стали известны подробности обрушения стены в Дагестане

Опубликовано: 18:44, 11 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Бетонная стена, которая сегодня рухнула на автомобиль в Буйнакском районе Дагестана, была построена для удержания грунта, а обрушилась она на молодых туристов-фотографов, приехавших в регион.

Стена, которая сегодня обрушилась на автомобиль с людьми неподалеку от селения Чиркей в Буйнакском районе Дагестана, находилась на базе отдыха на территории Чиркейского водохранилища, а погибшая во время обрушения молодая женщина и пострадавший мужчина – туристы, которые приехали на отдых, сообщили в пресс-службе МВД республики.

"По предварительной информации, в результате падения сооружения высотой 5,5 м, построенного для удержания грунта, погибла 23-летняя жительница Новосибирска. 26-летний житель города Великие Луки с ушибами госпитализирован в больницу Буйнакска. Оба - фотографы, которые приехали несколько месяцев назад с группой коллег"

- МВД Дагестана

Известно, что молодой мужчина госпитализирован с черепно-мозговой травмой в стационар Буйнакской ЦКБ, он находится в состоянии средней степени тяжести, за его состоянием следят дагестанские медики, которые выполняют все необходимые исследования и проводят курс терапии, сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

На месте работают сотрудники МВД и СКР по республике, следователи уже начали проверку по данному факту, - добавили в МВД региона.