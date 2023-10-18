Юань опередил евро в мировой торговле

Опубликовано: 12:46, 18 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Юань стал второй после доллара главной валютой в мировой торговле через международную платежную систему SWIFT, опередив европейскую валюту.

Китайская национальная валюта в сентябре вышла на второе место в торговых расчетах через международную платежную систему SWIFT – доля юаня выросла до максимальных за всю историю 5,8% и вывела его на место второй основной валюты в торговле.

Лидерство с долей в 84,15% за собой сохранил доллар, а вот европейской валюте пришлось сместиться со второго на третье место - его удельный вес в торговых расчетах упал на 1 процентный пункт - до 5,43%, передает РИА Новости.

Впрочем, хотя доллар и имеет значительное превосходство в процентном отношении, поводов для оптимизма у него немного - с декабря 2022 года он стабильно находится ниже 85%, чего не было с начала 2018 года. А вот у юаня как раз есть повод для праздника – второе место абсолютный рекорд для него, к тому же доля юаня в международных расчетах в сентябре достигла рекордных 3,71%, увеличившись по сравнению с августом на 0,24 процентного пункта.

В топ-5 валют в системе SWIFT также входят японская иена (1,4%) и саудовский риал (0,56%).