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У Казахстана будет свой реестр профессий

У Казахстана будет свой реестр профессий
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Министерство труда Казахстана своим приказом утвердило Правила формирования, актуализации и ведения реестра профессий, он вступил в силу сегодня.

Сегодня, 28 сентября 2023 года, в Казахстане вступил в действие приказ Минтруда страны, в соответствии с которым в РК появится реестр профессий, по нему и будут признаваться профессиональные навыки работников.

Вестись этот реестр профессий будет министерство труда на цифровой платформе Национальной системы квалификаций, а направлять в отраслевые государственные органы предложения по его наполнению будут ассоциации и союзы работодателей, передает "АиФ-Казахстан".

Учитываться в документе будут характер рода занятий, востребованность этих профессий на рынке труда, в том числе и по итогам потребности рынка труда, а также их актуальность сейчас и в будущем.

Новый реестр будет доступен всем желающим на русском и казахском языках, заверили в министерстве.

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